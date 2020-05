Ancora un appuntamento con il Festival della Comunicazione organizzato dalla diocesi di Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi e Ruvo. Sarà all’insegna della poesia l’appuntamento di questa sera, che come per i precedenti andrà in diretta streaming, questa sera dalle 19,30, sui social della Diocesi. L’appuntamento sarà dedicato alla anteprima della «Notte bianca della poesia», la rassegna annuale dedicato alla poesia organizzato dall’«Accademia delle culture e dei pensieri del Mediterraneo». Rassegna che negli anni scorsi è offerta al pubblico a giugno ma che quest’anno a causa dell’emergenza da Coronavirus dovrà conciliarsi con le disposizioni ministeriali che dovranno ancora essere comunicate. L’evento costituisce in qualche modo un omaggio anche alle mamme, alla vigilia della festa loro dedicata, con un ricordo particolare della indimenticata Lucia Sallustio, moglie e madre, docente e poi dirigente scolastico, poetessa e scrittrice: «nel suo percorso poetico la tensione verso l’assoluto è stata costante. Il suo canto, a tratti non privo di cadenze salmiche, a tratti si scioglie in preghiera» come ha voluto recensire Gianni Anotonio Palumbo, direttore artistico della rassegna.