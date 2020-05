Cyberbullismo e pandemia: aumentano le occasioni di prevaricazione?

Più ragazze che ragazzi vittime di bullismo e cyberbullismo. È quanto emerge dai risultati dell’indagine realizzata dall’osservatorio «Indifesa terre des hommes» in occasione della «Giornata Nazionale contro bullismo e cyberbullismo» a scuola, e del «Safer Internet Day». Il 12, 4 percento delle giovani ammette di essere stata vittima di azioni di prevaricazione, contro il 10,4 percento dei ragazzi. Si va molto oltre queste percentuali se i commenti diventano a sfondo sessuale. Oltre un terzo delle ragazze intervistate si è detta vittima di questo genere di commenti. Tutto naturalmente amplificato dall’uso dei social media, con conseguenze nella vita quotidiana che in casi estremi può sfociare in atti penalmente rilevanti. Eppure dal giugno del 2017 è in vigore una legge per il contrasto al cyberbullismo e a tutela dei minori. Una legge che fa dei piani di educazione e di informazione, sia per i bulli che per le vittime, il suo perno. Il testo normativo ricomprende, in modo ampio, svariati comportamenti quali diffamazione, ricatto, molestia, trattamento illecito di dati personali, furto d’identità. Chi né è vittima subisce, solitamente, pesanti maltrattamenti ed intimidazioni telematiche, insulti e prese in giro sul proprio aspetto fisico e/o caratteriale da parte di un singolo o di gruppi di persone. Ancora sono le ragazze ad essere le più colpite in rete. L’odio di genere è, dunque, molto diffuso sia off che online. Prendere in giro sul web e postare materiale offensivo sa di «atto eroico», senza far cogliere quel sentimento di disprezzo che ne deriva o la pericolosità delle azioni compiute. Quello dell’adescamento online è un rischio reso ancor più preminente in questa situazione di emergenza sanitaria, che ormai da tempo, stiamo vivendo. L’uso massivo delle tecnologie, per studio o per lavoro in tempi di isolamento sociale, può diventare una buona occasione per trasformare gli studenti in violenti cyberbulli, pronti ad accanirsi ed offendere i loro coetanei, denigrare, condividere espressioni che, talvolta, fanno più male di un’aggressione fisica. Dai dati provenienti dalle diverse associazioni che monitorano e combattono molestie e attività illegali sul web, sono stati riscontrati 121 casi di cyberbullismo in un mese.

Come venirne fuori? si chiede l’associazione «La forza delle donne» che si occupa di reati di genere e di recupero delle vittime. Occorre, anzitutto, un percorso di recupero educativo, vigilando sul corretto uso che i minori facciano degli strumenti di comunicazione telematici. Ciò per intervenire tempestivamente in caso di abusi o reati veri e propri. Devono vigilare le famiglie, deve intervenire la scuola promuovendo, nell’ambito della propria autonomia, l’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri ad esso connessi.