Tra nuovi media e custodia della privacy, il secondo appuntamento del Festival della Comunicazione

La gestione dei dati sensibili. E' questo il tema di fondo del secondo appuntamento del «Festival della comunicazione» voluto dalla Diocesi di Molfetta, Giovinazzo, Terlizzi e Ruvo. «Tra nuovi media e custodia della privacy» il titolo dell'incontro che sarà trasmesso in diretta streaming questa sera a partire dalle 19,30 dai canali social delle stessa Diocesi.

«Parrocchie, oratori, scuole, associazioni si legge nella presentazione dell'evento - gestiscono importanti dati sensibili di migliaia di minori e adulti, in particolare foto e video di eventi, molto spesso pubblicati e diffusi in rete. Anche la pratica di trasmettere in diretta streaming eventi ecclesiali con presenza di popolo richiede accortezze per salvaguardare il rispetto della privacy». Quali sono le responsabilità di chi posta o trasmette quelle immagini? Quale cura è necessario avere nella custodia di tutta quella mole di documentazione?, sono le domande a cui risponderanno l'avvocato e esperta di Diritto dell'Unione Europea, Benedetta Dentamaro e don Angelo Mazzone, parroco ed economo diocesano. Il vicedirettore dell'Ufficio Comunicazioni Sociali, Michelangelo Parisi modererà l'incontro che partirà da quel «Decreto generale» voluto dalla Conferenza Episcopale Italiana che contiene le linee guida per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza dei dati relativi alle persone. riservatezza a cui sono tenuti anche gli enti ecclesiastici e le aggregazioni laicali. «L’invito a partecipare all'incontro - è l'appello degli organiizatori - è fortemente rivolto agli operatori pastorali, sacerdoti e laici, che, in prima linea, hanno relazioni dirette con bambini, giovani e adulti».