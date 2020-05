Fermate il mondo: voglio scendere

Il Fatto quotidiano

Bce, la Corte costituzionale tedesca salva il piano di Acquisto di titoli di Stato: “E 'legale”

La Stampa

Dalla Germania sì con riserva al Quantitative Easing: ma la Bce deve chiarire entro 3 mesi

La Repubblica

La Corte tedesca conferma solo a metà la legalità del Quantitative Easing della Bce

L'Avvenire

La Corte costituzionale tedesca contesta l'acquisto di titoli di Stato



Il Corriere della Sera

Bce, da Corte costituzionale tedesca sì (con riserva) al Quantitative Easing: ecco cosa significa per l'Italia

Qui Finanza

Germania, Corte boccia in parte i QE della Bce. Un problema anche per l'Italia

AGI

La Corte tedesca salva il QE della Bce

Il Fatto Quotidiano

Bce, La Consulta Tedesca: Governo e Parlamento si attivano contro l'acquisizione di titoli nello Stato nella forma attuale. Senza chiarimenti dall'Eurotower la Bundesbank tra tre mesi smetterà di partecipare

È mai possibile che si tratti di uno stesso fatto, una decisione della Corte costituzionale tedesca sull'acquisto di titoli di Stato da parte della Bce, i principali quotidiani italiani presentino versioni così - a volte radicalmente - diverse?

Esemplari i due differenti titoli dello stesso Fatto Quotidiano, che nel giro di un'ora passa dalla "salvezza" alla minaccia "di chiamarsi fuori" da parte dei Tedeschi.

Sembra di essere sul set di Rashomon, il capolavoro di Akira Kurosawa - Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1950 - che racconta di come sia impossibile afferrare la verità. Meglio, nella sua interpretazione più estrema, di come la verità sia alla fine una questione di “punti di vista”.

Chi ha più dimestichezza di me con questa materia (la Bce, intendo) mi dice che la questione è oggettivamente complessa, che bisogna approfondire bene i vari aspetti. Insomma: fare un titolo “a caldo”, per stare sul pezzo, è impresa quanto mai rischiosa.

Perché farlo, allora? Perché non prendersi il tempo di leggere con attenzione, approfondire? Tanto più se si tratta di questioni complesse sì, ma che interessano la vita quotidiana di ognuno di noi.

Al diavolo il flusso continuo in cui l'informazione è incanalata, per cui “l'importante è partecipare” e contare le visualizzazioni, i like...

"Raccontare cercare di capire, provare a spiegare in modo trasparente: il giornalismo non è un affare complicato ", ha scritto Carlo Verdelli, congedandosi dai lettori de La Repubblica nel suo ultimo editoriale.

A patto che si abbia voglia - e il tempo - per “cercare di capire”