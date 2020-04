Angelo Ricapito e il grido di libertà

Curioso, questo Venticinque aprile.

Settantacinque anni fa, l’Italia usciva con le ossa rotte e il cuore spaccato a metà dalla sua ultima guerra. Giurando che sarebbe stata davvero l’ultima. Oggi, a settantacinque anni di distanza, preghiamo tutti di essere finalmente vicini alla fine di un’altra emergenza. Una emergenza che con la guerra ha davvero poco a che fare, se non per il lessico che istituzioni, mezzi d’informazione e comune sentire hanno pensato di scomodare. Non siamo in guerra, vale sempre la pena di ricordarlo; eppure aspettiamo tutti che questo virus decida di firmare finalmente una resa senza condizioni che ci riconsegni la nostra normalità, le nostre vite, la nostra socialità. Più di ogni altra cosa, le nostre libertà. Quelle di circolare liberamente, incontrarci, tornare a tirare su le saracinesche per rimetterci a lavorare - tutti, quanto prima e prima che davvero sia irrimediabilmente tardi.

Non siamo in guerra, ricordiamocelo.

Eppure, allo stesso tempo, ricordiamoci bene due cose.

Prima di tutto, che tanti degli strumenti che ci hanno permesso di reggere, nella sfida di sopravvivenza a questa emergenza così feroce, sono figli di quel Venticinque Aprile e della enorme Rivoluzione civile e democratica nata proprio dalla sconfitta del nazifascismo - basti solo ricordare il concetto stesso che la Sanità, la salute pubblica, doveva essere un bene comune, da difendere ad ogni costo e garantire indistintamente, a tutte e tutti.

Ancora, non dimentichiamoci che quel Venticinque Aprile fu non solo il traguardo nella lotta per la Liberazione da una dittatura, ma anche il nastro di partenza per chi, da quel giorno, proprio nel solco di quella battaglia viva e feroce per la Libertà, sceglieva di mettersi a servizio di quella Italia che bisognava ricostruire, su basi nuove: quelle della nostra Costituzione Repubblicana - anche lei, così silenziosa e indispensabile in questi giorni di emergenza che speriamo presto alle spalle.

In questi ultimi due mesi, ci siamo abituati a chiamare eroine ed eroi le donne e gli uomini del servizio sanitario nazionale - nessuno escluso. Dopo, ci siamo ricordati che erano eroi anche le cassiere dei supermercati, gli operai delle linee di montaggio di aziende di pubblica utilità, i fattorini delle consegne, i ragazzi di Amazon.

Oggi, magari, ci viene difficile ricordare come esistano anche altri eroi.

Colpa di questa memoria che sempre più si adatta all’esercizio dell’ora e subito, perdendo di significato. Colpa di queste maledette amnesie che arrivano sempre a far sbiadire quello che non possiamo direttamente toccare. Meglio, quello che non ci tocca, non ci segna da vicino.

Eppure, eroi ce ne sono stati, già prima di questa emergenza. E sono stati indispensabili, anche e soprattutto per questa nostra ultima sfida. Sono le ragazze e i ragazzi che votarono la loro vita alla Libertà, consegnandoci questa nostra Italia.

Angelo Ricapito è uno di loro.

Giovinazzo ha preso confidenza con questo suo figlio da pochi anni. E però, nel recupero della storia, nella ricostruzione della sua esperienza, della sua vita, ha saputo davvero fare passi da gigante - grazie soprattutto al lavoro complesso ma avvincente che l’associazione LED ha voluto a tutti i costi portare avanti. Non solo ripescando dal doppiofondo della storia della Resistenza le vicende della sua Brigata Partigiana, ma anche muovendosi con meraviglia in quel pugno di anni emozionanti e temerari che furono i giorni di Angelo prima della Guerra e durante la Resistenza.

Perchè la vita di Angelo, ogni giorno, fu sempre un bellissimo grido di Libertà: un volo di parapendio, una virata ardita in barca a vela. E quando la Guerra arrivò a tagliare via la Libertà, ad Angelo e a tutta la sua generazione, il suo grido, invece di perdere la voce, si fece ancora più forte. Anche nelle sue ultime ore di vita, quando assordante fu il suo silenzio, mentre gli aguzzini lo torturavano per strappargli qualche informazione utile ad annientare la sua Brigata.

Angelo aveva poco più di vent’anni quando scelse di lasciare una vita che larghissima parte dei suoi coetanei poteva solo sognare per tornare in Italia a combattere per la Libertà. Aveva poco più di vent’anni, quando le SS lo torturarono a morte, uno tra tanti, a San Polo - il primo vero eccidio nella stagione orribile del ‘44 in Toscana.

L’Italia che anche grazie al sacrificio di Angelo abbiamo ereditato, è quella che ogni giorno malediciamo da quanto ci appare scalcagnata, spregiudicata, facilona. Eppure, è quell’Italia che ha resistito, facendo di tutto per proteggere tutti, nessuno escluso. Se nei giorni passati, in tutta Italia, gli eroi in camice bianco hanno potuto fare di tutto per proteggerci, è anche merito di Angelo e della sua generazione. Ed è proprio per questo, anche per questo, che oggi credo che sia ancora più importante ricordare a tutti che la memoria di Angelo è un Bene Comune, una faccenda che ci riguarda tutti. È bene tornare a chiedere all’Amministrazione di rispettare una vecchia promessa, appena saranno passate le emergenze vere e però senza perdere altro tempo - perchè si tratta di un impegno di dieci minuti che non richiede che qualche spicciolo, nel bilancio comunale. La promessa è quella fatta nel lontano 2013, quando fu presentato alla cittadinanza il lavoro di ricostruzione biografica su Angelo. La promessa è quella di dare la giusta visibilità alla targa che ricorda la vita di questo giovane eroe, assieme alle sue ultime ore, spostandola dall’androne del Palazzo di città e portandola all’esterno, dove tutti possano vederla. Anche perché, di storie come quella di Angelo, ogni comunità dovrebbe essere orgogliosa. Ancora, sarebbe davvero utile rinsaldare i rapporti di gemellaggio con la comunità di San Polo in Arezzo, comune che ospita il mausoleo a memoria di Angelo e dei suoi compagni di Brigata. Come sarebbe davvero bellissimo e poter pensare che lì dove Angelo nacque, in una delle case a piano terra all’inizio di Via Cappuccini, sia possibile porre una targa, una pietra d’inciampo, anche solo un simbolo che ricordi che lì, a Giovinazzo, è venuto al mondo uno dei tanti eroi che alla lotta per la Libertà regalarono tutto, anche l’ultimo respiro.