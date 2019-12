Domenica visite guidate al Dolmen di San Silvestro

Domenica al Dolmen di San Silvestro. L'associazione VivArch in collaborazione con il Comune di Giovinazzo organizza una visita guidata gratuita dell'area archeologica situata sulla provinciale 107 tra Giovinazzo e Terlizzi. Il tour, in partenza alle 10, sarà guidato da Nunzia Stufano. Durante la giornata saranno organizzati anche dei laboratori di archeologia dedicati ai più giovani.



«Domenica mattina - scrive Nunzia Stufano su Facebook -, giorno del solstizio d'inverno, faremo visita al dolmen di Giovinazzo. Ci accosteremo con rispetto e lo conosceremo da diversi punti di vista: storico, archeologico, demo-antropologico..... per molti sarà una rivelazione, per altri una bella scoperta... ma tutti, grandi e piccoli godremo della "magia" del luogo e, a fine escursione, andremo via con un'accresciuta consapevolezza: l'importanza di preservarlo, di promuoverlo, di fruirne».