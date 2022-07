Cronache di un inviato speciale ai tempi del Covid

«L’anno dell’alpaca». È questo il titolo del libro scritto Giammarco Sicuro edito da Gemmaedizioni, che sarà presentato il 24 luglio alle 19, presso l’hotel S. Martin a Giovinazzo. E’ il racconto del lungo viaggio che l’inviato speciale del Tg2 per la redazione esteri, ha dovuto affrontare da quando l’Organizzazione mondiale della Sanità ha annunciato l’inizio della pandemia. Mentre tutto il mondi si chiude per il lockdowun, Sicuro, attraversando tre continenti, narra le realtà e le vicende umane attraverso la cronaca personale. Dai primi casi accertati in Perù, alla Spagna chiusa dalle limitazioni imposte dalla circolazione del virus, dal modello della Corea del Sud messo in piedi per contrastare la pandemia, ai drammi di Messico e Brasile con le migliaia di morti e le fosse comuni. Con l’autore dialogheranno Nadia Spinelli, avvocato civilista e canonista, e la dottoressa Fabiana Aniello.