In ogni senso festival, iniziata la IV edizione

Al via la IV Edizione de "In ogni senso festival", la rassegna delle parole dette, scritte, inventate, taciute, cantate, animate, ballate, perdute. Da ieri fino al 24 luglio 2022 presso la suggestiva “Vedetta sul Mediterraneo” a Giovinazzo si terranno una serie di iniziative per adulti e bambini aventi come tema: l'accoglienza. Tema ispirato dall'attuale contesto socio, economico e politico che stiamo vivendo a seguito della guerra in Ucraina: accoglienza per costruire più ponti e meno muri, accoglienza del prossimo, del diverso, del dolore, dell'amore.

Si comincia con i più piccoli. Dalle ore 18.30 alle 20.00 si terrà il laboratorio “Balli dal Mondo” per bambini (età: dai 7 ai 13 anni) a cura di Melissa Messere e Claudia Palmiotto della scuola di danza “College of dance”.

Giovedì 21 luglio alle ore 20.30 appuntamento con il reading musicale "Dalla. Avrei solo voluto girare il cielo" tratto dal libro omonimo di Fulvio Frezza, che nel corso della serata sarà la voce narrante, accompagnata da Domenico Mezzina (chitarra e voce).

Venerdì 22 luglio dalle ore 18.30 alle 20.00 altro momento per bambini (età: dai 7 ai 13 anni) con “Tutta un'altra musica” laboratorio di body percussion su musiche dal mondo a cura di Anna Catino.

Evento clou del festival, il tradizionale appuntamento con “Poesie al balcone”, giunto ormai alla XVII edizione. Domenica 24 luglio a partire dalle ore 20.00 poeti dilettanti e non condivideranno in pubblico le proprie emozioni. Ospiti d'onore: il giornalista Enzo Quarto, autore del libro di poesie "Figli della luce" realizzato in collaborazione con Mirko Signorile, che allieterà il pubblico con le sue note, e il fotografo Uccio Papa.

A presentare la serata l’attrice Annabella Giordano.

La manifestazione, ideata da Ileana Spezzacatena, presidente di “Tracce”, è inserita nel progetto “Giovinazzo… che accoglie”, il contenitore promosso dalla Consulta alla Cultura del Comune di Giovinazzo nell’ambito dell’estate giovinazzese 2022.

Per partecipare agli eventi “gratuiti” è necessaria la prenotazione, inviando un messaggio al 3477818249 o un’e-mail: associazionetracce@gmail.com