L'Università di Bari attiva sei nuovi corsi di laurea

Sei nuovi corsi di studio per formare figure professionali sempre più ricercate sul mercato del lavoro. Sono quelli che l’università di Bari attiverà dal prossimo anno. Il Senato Accademico ha infatti espresso parere favorevole alla nascita dei sei percorsi di studio, proposti dai singoli dipartimenti. Percorsi che permetteranno di acquisire ad esempio competenze digitali con applicazioni in settori diverse.



Uno dei corsi di studio che l’università di Bari ha intenzione di avviare dal prossimo anno accademico, il 2022-2023 è il Dams (Discipline dell’audiovisivo, dei media e degli spettacoli). A proporre l’attivazione in questo caso è stato il dipartimento Ricerca e innovazione umanistica. Questo percorso si propone di formare figure che possano lavorare nell’industria culturale e quindi non soltanto negli enti pubblici, ma anche ad esempio in case di produzione cinematografiche e teatrali, nell’organizzazione di festival o rassegne. E quindi in un settore che, ad esempio, con il successo dell’attività dell’Apulia Film Commission, nella nostra regione è particolarmente vivo. Completamente diverso il secondo corso di laurea che ha incassato il via libera da parte del Senato Accademico: quello di Industrial Chemistry, un percorso che formerà chimici che potranno applicare le proprie competenze nel mondo dell’industria.



Il dipartimento di Informatica ha invece proposto l’attivazione del corso di laurea in Data Scienze che sostituirà quello già attivo e che formerà professionisti che, utilizzando tecniche matematico-statistico-informatiche all’interno di aziende e amministrazioni pubbliche e private, gestiranno l’afflusso di dati. Una figura sempre più richiesta dal mercato del lavoro che potrà essere impiegata sia nei settori medici scientifici che in quelli industriali.



Gestione strategica e Marketing digitale è il percorso di studio che ha chiesto di poter attivare il dipartimento di Economia e finanza. E ancora una volta si guarda allo sviluppo delle competenze digitali con la formazione di manager specializzati nel marketing. Questo percorso di studio, anche rispetto alle offerte di altri atenei, è particolarmente innovativo. L’ateneo barese spera di riuscire ad attivare per l’anno prossimo il corso in Bioinformatica che formerà specialisti impiegati nella ricerca biomedica e biologica e quello di interclasse in Biotecnologie Industriali e Farmaceutiche che formerà, invece, figure richieste nel mondo dell’industria farmaceutica . Dei sei nuovi percorsi di studio cinque (tranne il Dams) sono magistrali: potranno cioè iscriversi studenti che hanno conseguito la laurea triennale.

La scelta del Senato Accademico di dare il via libera a questa nuova offerta ha un motivo molto preciso ed è quello di dare la possibilità agli studenti che scelgono l’ateneo di Bari di seguire percorsi di studio capaci di cogliere le nuove sfide del mercato del lavoro e del mondo economico. L’università di Bari che quest’anno ha registrato una crescita del numero di matricole (sono duecento in più rispetto al 2019-2020) ha visto anche un aumento dei numero di iscritti alla materie scientifiche come matematica, chimica ed informatica. L’ultima parola ora spetta al ministero.



Il Senato Accademico ha preso atto della disattivazione a partire dal prossimo anno accademico delle scuole di Infermieristica di Acquaviva e di Lecce, una scelta naturale dopo la nascita delle facoltà di medicina all’università del Salento e alla Lum.