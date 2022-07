Estate Giovinazzese: gli eventi della settimana

Una mostra fotografica, laboratori e teatro per ragazzi e l’appuntamento con «Del racconto il film». Sono questi gli eventi previsti dal cartellone dell’estate giovinazzese per la settimana in corso. Si comincia oggi con l’inaugurazione della mostra fotografica «Città di mare» del fotografo Giuseppe Palmiotto. L’esposizione si terrà nella sala San Felice fino al 17 luglio e sarà aperta al pubblico dalla 18,30 alle 21,30. Il 13, 14 e 15 luglio, piazza San Salvatore ospiterà l’8^ edizione del festival interregionale di teatro per ragazzi «Marameo», che presenterà «Il Paese delle Meraviglie». Dalle 19 sono previste attività laboratoriali, mentre alle 20,30 andrà in scena lo spettacolo teatrale. Il 16 luglio a conclusione della settimana torna «Del racconto il Film», l’appuntamento con scrittori, attori, autori di letteratura, registi e cast. Organizzato dall’associazione «I bambini di Truffaut» l’evento è alla sua 13esima edizione.