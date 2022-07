Gli Ufo sono reali, il nuovo libro di Mario Contino

Esistono gli Ufo? È una domanda che da anni in molti si pongono. Tra avvistamenti veri o presunti, indagini scientifiche, ipotetiche tracce, è uno dei misteri rimasti irrisolti. A provare a dare una spiegazione circa gli avvistamenti o le presenze aliene, ci prova Mario Contino, scrittore del mistero, con il suo ultimo libro «2021Gli Ufo sono reali» edito da Intermedia Edizioni. «Cosa sono gli Ufo? – è scritto nella presentazione del libro - Ad oggi, non è possibile fornire una risposta ufficialmente valida per mancanza di prove analizzabili secondo il metodo scientifico, ma si può senz'altro affermare che gli Ufo siano tecnologia aliena o tecnologia civile che trae origine dallo studio di tecnologia aliena». Partendo da un anno, il 2021, ricco di eventi, alcuni catastrofici come la pandemia, altri sorprendenti come le dichiarazioni rilasciate dai massimi organismi militari americani sugli Ufo, Contino intreccia trame «oscure e misteriose che circondano il fenomeno Ufo-alieni, vero "ago della bilancia" che equilibra i livelli di forza militare delle nazioni, in uno scontro sotterraneo tra potenze economiche e militari che puntano al controllo del pianeta». Nessuna teoria sul complotto, rassicura Contino, il suo libro prova a dare risposte a domande frequenti su questo fenomeno. E lo fa con delle brevi interviste rilasciate da ricercatori come Simone Leoni, Sergio Succu, Danilo Iosz e la ricercatrice Federica Baldi.