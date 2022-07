La Touring Juvenatium presenta il calendario delle sue manifestazioni estive

Poesie in vernacolo, la cicloturistica, l’artigianato in mostra, e infine, il piatto forte della Touring Juvenatium, il Gamberemo. L’associazione turistica ha presentato il suo calendario di manifestazione legate all’estate giovinazzese. «Giovinazzo… che accoglie» è il tema portante delle manifestazioni in programma, così come suggerito dalla Consulta delle cultura.

E le tradizioni sono parte integrante di quell’accoglienza che prenderà forma con l’8^ edizione del concorso di poesia in dialetto giovinazzese. «Iè propeie ovére... u’ pròvèbeie nan se sbaglie mè» il tema proposto per questa edizione che vedrà la sua fase finale il 31 luglio. La manifestazione avrà luogo all’interno dell’Oratorio San Giovanni Paolo II, tra immagini e musiche che accompagneranno gli autori delle poesie durante la loro declamazione.

Il 6 agosto prenderà il via la 26^ edizione della cicloturistica «passeggiata in bicicletta per casali e torri nell’agro di Giovinazzo». Non è stato ancora svelato l’itinerario che comunque sarà diverso da quelli percorsi negli anni precedenti. A far da cicerone, la guida turistica dell’associazione, Nunzia Stufano.

Dal 12 al 14 agosto, e questa è una novità, sempre all’interno dell’Oratorio San Giovanni Paolo II, si terrà una mostra espositiva di artigianato locale. «Artigianato In… Mostra» il titolo.

Il piatto forte è quello del «Gamberemo», giunto alla XXIX edizione. Si comincerà con la «Festa del Palio» il 16 agosto. Alle ore 19,30 nella parrocchia San Domenico, alla presenza dei delegati dei cinque rioni cittadini, dell’Amministrazione Comunale nelle persone del Sindaco e dell'Assessore alla Cultura, verrà effettuata la tradizionale benedizione dei Gonfaloni accompagnata dalla liturgia della parola ufficiata dal padre spirituale dell'Associazione don Pietro Rubini, la consegna del trofeo da parte del capitano detentore del Palio nelle mani del Sindaco (per essere rimesso in gioco), il sorteggio delle postazioni delle barche in mare e la presentazione delle cinque squadre con il proclamo di sfida da parte del capitano della squadra vincitrice dell’ultima edizione del «Gamberemo».

Il giorno successivo, il 17 agosto, prenderà vita il Palio dei rioni, che da diversi anni segna anche l’inizio dei festeggiamenti in onore della Madonna di Corsignano, patrona della città. Le gare prenderanno il via alle 20, per una ennesima edizioni in notturna. I cinque rioni della città daranno vita a gare di corsa e voga per contendersi la formella in pietra lobata e il Palio da portare in trionfo.