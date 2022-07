Si conclude la terza edizione del premio «Culture del Mediterraneo»

L’atrio monumentale dell’istituto Vittorio Emanuele ospiterà questa sera la finalissima della terza edizione del premio internazionale di poesia «Culture del Mediterraneo», organizzato dall’Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo con il patrocinio della Città Metropolitana di Bari. Nel corso della serata che prenderà il via alle 20, una giuria popolare composta da cento persone, decreterà la poesia vincitrice del premio, scegliendola tra le sei ammesse alla finale. «Il livello raggiunto in questa terza edizione del premio “Culture del Mediterraneo” è davvero eccellente – ha detto Nicola De Matteo, Presidente dell’Accademia – ed è encomiabile il lavoro attento e meticoloso di una ottima Giuria Tecnica. Una bella poesia stupisce, fa riflettere e palpitare e fornisce al lettore attento quelle sensazioni su cui formare libere opinioni. La poesia ti rapisce e ti fa riconciliare con l’amore e la passione per la vita». Un atto d’amore, quello di De Matteo, verso la poesia. I sei componimenti giunti in finale sono: «La scelta» di Giuseppina Cardinale, «Affido» di Roberta Carlucci, «Brezza» di Letizia Cobaltini, «Il peso di un vecchio» di Luisa Di Francesco, «L’ultimo sogno» di Dina Ferrorelli, «L’epoca dei morsi e dei frutti di ciliegie» di Paolo Polvani. Le letture sono a cura di Tania Adesso, Stefania Carulli e Lucia Diomede. Gli inserti musicali sono a cura di Nicola Albano (chitarra) e Eleonora Zeverino (voce). Nel corso della serata sarà conferito il premio speciale del presidente dell’Accademia delle Culture a «Yo quiero ser» di Mariateresa Bari, il premio speciale del direttore artistico della Notte bianca della Poesia a «Il peso di un petalo» di Annalisa Mercurio. Menzione speciale e «Al giusto indirizzo» di Angela Aniello e a «E’ un miracolo vero» di Maggiorina Tassi. La serata sarà trasmessa in diretta da ColorataTV.