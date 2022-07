«Poesie al balcone»: al via la XVII edizione

Torna, per la sua XVII edizione, «Poesie al balcone» la kermesse dedicata ai poeti dilettanti e non, di qualsiasi età che hanno voglia di recitare i propri versi in pubblico. La formula della manifestazione è sempre la stessa. Chi vuole partecipare dovrà inviare due componimenti a tema libero, per poi declamarne uno, quello scelto dalla giuria composta da Tracce l’associazione organizzatrice. In più quest’anno si potrà inviare una terza poesia che però dovrà avere, come tema vincolante, quello dell’accoglienza. Il tema è ispirato dall’attuale contesto socio, economico e politico, ed è legato alla guerra in Ucraina. L’accoglienza per costruire più ponti e meno muri, accoglienza del prossimo, del diverso, dell’amore, del dolore. Tra tutte le poesie a tema vincolato, ne verrà scelta una che sarà declamata nel corso della serata del 23 luglio, serata in cui si svolgerà la manifestazione, da un ospite particolare e su cui al momento c’è il riserbo. Sarà al Vedetta sul Mediterraneo a ospitare la kermesse. Le poesie dovranno pervenire attraverso l’indirizzo mail associazionetracce@gmail.com entro e non oltre il 15 luglio. Per tutte le informazioni è possibile contattare il numero di telefono 3477818249, inviando anche un messaggio whatsApp o un sms.