Da sabato la mostra fotografica di Michele Marolla

«Libere assonanze». È questo il titolo di una mostra fotografica che si terrà dal 2 al 9 luglio nella sala San Felice di Giovinazzo. L’autore, Michele Marolla, giornalista di professione, fotografo per passione, ha voluto coi i suoi scatti, immortalare la quotidianità proprio quella che la professione di giornalista gli suggerisce. Quella quotidianità che è sotto gli occhi di tutti, che può essere bellezza, ma che spesso sfugge all’osservatore. Sono una trentina le foto, tutte inedite, di grande formato, che spaziano dalle spiagge desolate ai paesaggi onirici, dagli scorci urbani malinconici alle macro che destrutturano i soggetti. «La fotografia, una volta pubblicata, non appartiene più a chi l’ha scattata - si legge nella presentazione - ma a chi ne fruisce. E ogni volta sarà vista e letta in maniera diversa, perché in quella fotografia ci saranno "tutte le immagini che hai visto, i libri che hai letto, la musica che hai ascoltato e le persone che hai amato" (cit.). Vale per il fotografo e per lo spettatore, la speranza dell’uno e l’aspettativa dell’altro è che possano verificarsi libere assonanze». Per rafforzare il processo di personalizzazione nella lettura delle immagini, i titoli delle fotografie sono raggruppati su due pannelli. Toccherà ad ogni visitatore abbinare opera e titolo, in una sorta di gioco interattivo.

La mostra, organizzata in collaborazione con il Circolo Leonardo e patrocitata dal Comune di Giovinazzo, è una «prima» pugliese. Nel 2020, si è tenuta a Cervia, in provincia di Ravenna, poi è rimasta nei cassetti. Adesso è arrivato il tempo di far conoscere cosa l’occhio di un giornalista «riesce a vedere», non attraverso testi scritti ma attraverso l’obiettivo fotografico. In fondo tradotto dal greco antico, fotografia significa «leggere con la luce». L’allestimento è curato da Miriam Massari, gli orari per visitarla sono dalle 19,30 alle 21,30.