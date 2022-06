Jara Marzulli con una personale allo Spazio Start di Giovinazzo

«Il giardino sopra il cielo» è il titolo della mostra personale di Jara Marzulli, che sarà inaugurata il 18 giugno presso la Spazio Star in via Cattedrale a Giovinazzo. Bares d’origine la Marzulli ha partecipato a numerose mostre nazionali e internazionali ricevendo riconoscimenti per la sua produzione artistica tutta volta al figurativo. Punto di forza delle sue opere, lo sguardo delle figure proposte per un gioco di seduzione che attira l’osservatore. La mostra resterà aperta fino al 10 luglio dalle 19,30 alle 21,30. È possibile visitarla anche su appuntamento telefonando al 389 191 1159.