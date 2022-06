Una mostra fotografica sulla biodiversità

«Biodiversità». È questo il titolo di una mostra fotografica che si terrà nella chiesa del Carmine in via Cattedrale. Lo scopo è quello di mettere l’accento sulla importanza della flora e della piccola fauna sulla complessità dell’ecosistema. La flora che produce ossigeno e assorbe CO2, la piccola fauna che diffonde il polline e permette ai vegetali di riprodursi. L’Italia è il Paese d’Europa che ha la maggiore biodiversità per specie animale, vegetale e per habitat, recita la didascalia che accompagna la presentazione della mostra. A realizzarla è Giovanni Volpicella, non nuovo a mostrare con le sue fotografie le varie specie di fiori, soprattutto orchidee selvatiche, e insetti impollinatori. La mostra sarà inaugurata questa sera alle 20 e rimarrà aperta al pubblico fino al 25 giugno.