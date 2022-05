La Touring Juvenatium con le scuole giovinazzesi alla scoperta del territorio e delle tradizioni

Visite guidate dedicate agli alunni degli istituti comprensivi giovinazzesi Ad organizzarle è stata la Touring Juvenatium nell’ambito di un connubio instaurato tra l’associazione e le scuole. La prima delle uscite si è svolta il 10 maggio scorso con una visita guidata al Dolmen di San Silvestro e nel centro storico di Giovinazzo con gli alunni delle terze classi delle scuole son Saverio bavaro e Papa Giovanni XXIII. La settimana successiva, il 17 maggio, gli alunni delle prime classi dell’Aldo Moro hanno visitato il Parco Giovanni Scianatico. Una gita scolastica che si è ripetuta il 23 e 27 maggio con gli alunni delle quinte classi della San Giovanni Bosco. La Touring Juvenatium, cin questo progetto è impegnata nella pratica educativa con finalità ricreative, mettendo a disposizione le proprie guide, Nunzia Stufano e Florinda Bavaro, dando seguito all’obiettivo di educare alla conoscenza del territorio rivolta proprio alle nove generazioni. Nell’ambito dello stesso progetto, questa volta con attività in aula, l’associazione ha dato vita a «Il nonno racconta», un percorso cominciato a settembre con l’avvio dell’anno scolastico, e che si concluderà il 7 e 8 giugno, con la premiazione degli elaborati realizzati dalle 5 classi degli istituti comprensivi. Il progetto ha avuto come scopo la ricerca della ricchezza e della varietà delle espressioni linguistiche giovinazzesi, attraverso il racconto dei nonni. Non solo il linguaggio, ma anche la scoperta di usi e costumi, che sono patrimonio culturale, e che permette a una comunità di consolidare la propria identità e l’appartenenza alle proprie radici.