A scuola di legalità con il libro «Mano Mozza»

«Mano Mozza – Genesi e sviluppo di una mafia pugliese» è il titolo del libro che sarà al centro del progetto «FARE – Futuro d’autore» che approda la liceo Spinelli di Giovinazzo che ha come obiettivo quello di insegnare ai ragazzi, a rischio e non, quale sia la strada migliore da percorrere per svincolarsi da un destino che appare già tracciato. Scritto da Valentina Maria Drago e Emma Barbaro per i tipi di «Radici Future», è un libro che attraverso le verità giudiziarie cristallizzate nei maxiprocessi e le vive voci di chi la mafia la combatte ancora oggi, ricostruisce la genesi delle criminalità made in Puglia seguendo l’odore dei soldi sporchi della droga. Una lunga inchiesta che segue le tracce della criminalità organizzata da Trani a Barletta, da Molfetta ad Andria, e che si pone come un inquietante faro su un presente in cui non esistono tragedie di periferia e su una storia criminale ancora tutta da scrivere. Il progetto «FARE – Futuro d’Autore», è stato selezionato da «Con i bambini», una impresa sociale senza scopo di lucro, nell’ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa minorile e che vede come capifila l’istituto Redentore. Nell’ambito del progetto, gli studenti e le studentesse delle tre classi dello Spinelli si approcceranno questo pomeriggio alle 15,30 ai temi legati all'impegno e alla cittadinanza attiva, e scopriranno il loro ruolo nella promozione della legalità e dell'antimafia sociale. Lo faranno in questo caso attraverso la conoscenza dei fenomeni mafiosi locali incontrando la giornalista Emma Barbaro, caporedattrice del periodico indipendente «Terre di frontiera», coautrice del libro di cui si parla, e autrice di numerose inchieste su caporalato, agromafie e tratta degli esseri umani. Insieme alla Barbaro, interverranno la responsabile del progetto «FARE – Futuro d’autore» Pia Antonacci, e il sociologo e presidente della cooperativa Radici Future, Leonardo Palmisano.