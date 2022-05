«Sea conditions» una mostra sulla relazione tra uomo e mare

Sarà inaugurata il 13 maggio alle 19,30 nello spazio «Start» in via Cattedrale, nel centro storico di Giovinazzo, la mostra personale di Mario Red De Gabriele dal titolo «Sea condition». Pittore, fotografo, scultore, l’artista, che non disdegna l’arte digitale, mette in relazione attraverso le sue opere l’elemento umano con il mondo marino, per una visione intima e surreale, fatta di silenzi e solitudine, ma anche di scoperta di spazi aperti e sconosciuti. La mostra curata da Patrizia DInoi, resterà aperta tutti i giorni dalle 19 alle 21. All’inaugurazione interverrà il professor Sabino Ciavarella.