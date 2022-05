Il «Ferraris» di Molfetta è sede territoriale delle Olimpiadi di Informatica

L’Istituto Ferraris di Molfetta sarà sede territoriale per le scuole del nord barese, per la Bat e la provincia di Foggia, per le selezioni territoriali delle Olimpiadi Italiane di Informatica. Quella dell’istituto molfettese, frequentato da molti studenti di Giovinazzo. E’ una riconferma, per aver raggiunto negli scorsi anni eccellenze nel campo dell’informatica, rappresentando più volte la Puglia nelle Olimpiadi a squadre, vincendo anche medaglie anche in campo internazionale. Sarano circa 2000 gli studenti in tutta Italia che in contemporanea si cimenteranno, il 5 maggio, alle selezioni. Agli studenti in gara saranno sottoposti problemi complessi da risolvere scrivendo programmi con linguaggi di programmazione a scelta, lavorando su algoritmi che metteranno in gioco le loro abilità. Il «Ferraris», nelle selezioni territoriali scenderà in campo con 8 studenti: quattro che frequentano l’indirizzo informatica e telecomunicazione dello stesso istituto e altri 4 che frequentano il liceo Osa «Levi Montalcini».