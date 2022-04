Turisti e visitatori hanno scelto i luoghi della storia e della cultura pugliese

Castelli, musei, parchi archeologici. Sono sati i luoghi più gettonati nel fine settimana conclusosi il 25 aprile. Oltre 10mila persone hanno visitato i luoghi della cultura e della storia in Puglia. Lo fa sapere la direzione regionale dei Musei della Puglia, che nel proprio bilancio mette al primo posto per numero di visite, Castel del Monte con oltre la metà del numero complessivo dei visitatori. Il sito federiciano per eccellenza nella nostra regione, patrimonio dell’Unesco, continua a sorprendere. «Vedere migliaia di persone che tra le numerose opzioni possibili scelgono la cultura in questi giorni di festa è una splendida notizia – è stato il commento del direttore regionale di Musei di Puglia, Luca Mercuri - l'augurio è che la nostra regione torni a pullulare di stranieri, sarebbe un altro segnale del ritorno alla normalità». E per il Primo Maggio le aspettative sono alte. A partite dalle festività di Pasqua l’interesse per la Puglia e per i suoi siti storici, culturali e ambientali sembra essere tornato ai livelli pre covid. Sono state prove generali per il rilancio turistico della regione e dei singoli comuni in vista della stagione estiva che, stando alle premesse, si preannuncia da tutto esaurito