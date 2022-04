Pasolini a Giovinazzo

Al via in piazza Meschino a Giovinazzo le riprese del corto scritto e diretto da Rocco Anelli, di «Pier Paolo morto e risorto», un omaggio a Pasolini. A produrre il cortometraggio la «Kraken srl», azienda molfettese di tutte donne, che può vantare il contributo della Regione e di Apulia Film Commission. Il film oltre che a Giovinazzo avrà come set anche Molfetta, Bisceglie e Ostuni.

«Questo film breve – scrive Anelli sulla sua pagina facebook - non è un’opera su Pasolini, ma un film su di un altro Pier Paolo, un giovane intellettuale sospeso nei giorni della Settimana Santa pugliese e che ne esplora, indaga e si lascia rapire dai riti, dalle contraddizioni, dalle tradizioni della Puglia e dei suoi luoghi magici dell’anima». In questo cortometraggio i riti della Settimana Santa si fondono con il mito greco trasformando il mondo del protagonista in uno specchio spirituale incerto.

Il corto è destinato a essere presentato nei concorsi nazionali e internazionali.