Casina della Principessa: uno studio del professor Franco Martini

La centralissima Piazza Vittorio Emanuele e Casina o Casino della Principessa erano collegate da un unico e lunghissimo viale, oggi interrotto dalla linea ferroviaria, e il tratto che si svolge all’interno dell’abitato giovinazzese ha preso il nome di via Agostino Gioia. Quel lunghissimo viale indicato come dei pini e dei cipressi, insieme alla costruzione visibile lungo la parallela di via Bitonto e tutt’ora abitata, fu voluta da Domenico Giudice, colui che commissionò anche la costruzione del Palazzo Ducale, nel centro storico. Intorno a tutto questo ruoterà la conferenza, organizzata dalla Pro Loco, che si svolgerà domani alle 19,30 nella sala San felice. A relazionare sarà il professor Franco Martini, il cui studio su Casina della Principessa parte da due iscrizioni presenti all’interno della Villa. La prima datata 1661, anno di fondazione del manufatto, l’altra, datata 1861, già riportata nella raccolta «Iscrizioni giovinazzesi» del compianto professor Vincenzo Rucci, che riporta il passaggio di proprietà della Casina dalla famiglia Giudice a Giuseppe Siciliano, un ricco e influente proprietario terriero. Entrambe le iscrizioni non sono più nella loro collocazione originaria, a causa della trasformazioni che l’immobile ha subito negli anni, comunque ancora visibili. Sicuramente sono «documenti» utili ad aggiungere una altro tassello alla storia cittadina.