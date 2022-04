La Conca Barese nel programma di cooperazione territoriale europea «Interreg»

Migliorare l'esperienza del visitatore che, camminando per le città, dovrebbe sentirsi in una sorta di museo a cielo aperto grazie all’uso della tecnologia. È questo l’obiettivo del progetto «Open city», cofinanziato dal programma di cooperazione territoriale europea Interreg VA Grecia-Italia 2014-2020, che vedrà la sua fase conclusiva a Bitonto nel corso di un workshop che si terrà il 22 aprile alle 11,30, nell’Istituto tecnico economico «Vitale Giordano». «OCTaNe», il titolo del progetto che fu presentato nel 2019, vede tra i protagonisti il Consorzio per lo viluppo dell’area Conca Barese di cui fa parte Giovinazzo insieme ai comuni di Bitonto (città capofila), Molfetta, Ruvo di Puglia, Palo del Colle e Terlizzi, con il partenariato della Regione delle Isole ioniche, l’Università di Bari e la Ionian University. Secondo le liee guida dell’Unione Europea, tramite gli Interreg, gli Enti e gli organismi locali possono essere messi nella condizione di sviluppare attività in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini in settori chiave come il turismo, la cultura, l'agroalimentare e le industrie culturali e creative. In particolare, nel corso del workshop che conclude la prima parte delle attività previste, verrà illustrata l’azione pilota sviluppata proprio in tal senso sul territorio e ci si confronterà sulla sostenibilità futura del progetto di valorizzazione territoriale.