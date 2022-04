Si conclude il 20 aprile a Lecce il corso-concorso «Scuole in cammino con Don Tonino»

Far conoscere l’impegno educativo di Don Tonino Bello, Vescovo di Molfetta, rivolgendosi in particolare ai giovani, attraverso le sue riflessioni e le scelte di vita a favore dei temi della pace, della giustizia, dell’inclusione, dell’Intercultura. Intorno a questo tema si è sviluppato un progetto educativo promosso dall’Istituto «Mons. Antonio Bello» di Molfetta, l’Usr per la Puglia e l’assessorato all’istruzione della Regione. Il progetto era stato promosso per l’anno scolastico 2019/2020, per la II edizione del corso-concorso «Sentinelle di pace», nell’ambito di un altro progetto regionale intitolato «Scuole in cammino con don Tonino – Don Tonino Bello profeta ed educatore». Ma a causa della pandemia da Covid 19, era stato rinviato. Migliorata la situazione pandemica il progetto è stato portato a termine con il coinvolgimento delle scuole pugliesi di ogni ordine e grado.

A coordinarlo è stata la giovinazzese Maria Rosaria Pugliese, dirigente scolastica del «Mons. Bello». Due i livelli del progetto: uno dedicato alla «Staffetta della formazione», l’altro al concorso «Sentinelle di pace». La staffetta della formazione ha visto protagoniste sei diverse scuole nelle sei province pugliesi, e ha focalizzato temi quali «Pace e donna», «Pace e accoglienza», «Pace e differenze», «Pace e lavoro», «Pace e famiglia» e «Pace e povertà». Le scuole che hanno aderito all’iniziativa, hanno poi partecipato al concorso «Sentinelle di Pace», con lavori individuali o di gruppo, su tre diverse sezioni: una produzione scritta, poesia o prosa inedita in lingua italiana, oppure una produzione grafica, manifesti, dipinti, fotografia, o ancora una produzione multimediale, video e cortometraggi. Il concorso avrà la sua conclusione con la cerimonia di premiazione il 20 aprile in occasione del 29esimo anniversario della morte del Servo di Dio Antonio Bello. La cerimonia si svolgerà nel teatro Apollo di Lecce a partire dalle 16,30, per suggellare il legame tra la diocesi locale e il Salento nel nome di Don Tonino.