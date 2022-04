La Touring Juvenatium indice l’VIII edizione del concorso di poesia dialettale

«Iè propeie ovère... u’ pròvèbeie nan se sbaglie mè». È proprio vero il proverbio non sbaglia mai. Questo è il titolo che la Touring Juvenatium ha scelto per l’VIII edizione del concorso di poesia dialettale. Organizzato in collaborazione con la Fondazione Famiglia Piscitelli D’Agostino e con il patrocinio del Comune di Giovinazzo il concorso ha lo scopo di riconsiderare il dialetto come una vera e propria lingua, magari secondaria perché circoscritta auna precisa area geografica, ma pur sempre una lingua con la sua grammatica e con una sua sintassi, un suono, ma soprattutto una storia. È l’identità di un popolo. Secondo il regolamento messo a punto dalla Touring, la partecipazione al concorso è aperta a tutti, rimanendo però nell’abito del tema proposto, partendo dal proverbio scelto. L’iscrizione è gratuita e ai partecipanti è consentito presentare una sola poesia in dialetto e con a traduzione a fronte. La scadenza per la presentazione delle poesie è fissata alle 20 del 10 giugno prossimo, mentre le premiazioni avverranno il 30 luglio presso l’oratorio San Giovanni Paolo II in corso Principe Amedeo. Le poesie passeranno al vaglio di una giuria tecnica composta da 5 esponenti del panorama culturale e letterario, nonché da esperti del dialetto. Tutte le informazioni relative al concorso sono reperibili sul sito dell’associazione: www.touringjuvenatium.it