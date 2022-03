«Io leggo tu ascolti» il libro di Maria Restivo presentato nella Don Saverio Bavaro

Ha scelto di «tornare a casa sua» per la prima presentazione assoluta del suo libro. Casa sua è la scuola Don Saverio Bavaro alle cui dipendenze Maria Restivo ha trascorso gran parte della sua carriera di «maestra». «Io leggo, tu ascolti», il titolo del libro edito da Gelsorosso, che raccoglie 12 favole che prendono spunto dalla sua lunga esperienza con i bambini della scuola per l’infanzia. Anzi due di queste storie sono state «inventate» proprio dai bambini affidati all’autrice. «Ho messo in ordine e scritto queste storie – ha detto Restivo – nel primo periodo della pandemia, quando eravamo costretti a restare in casa. Ho cominciato a rispolverare le storie ideate dai miei alunni. Le ho tirate fuori dal cassetto e ne ho aggiunte di nuove, cercando di dare un senso al mio essere maestra e con il desiderio di condividere la mia esperienza». Come per tutte le storie, ognuna di quelle pubblicate da Restivo contiene una morale, ma soprattutto l’autrice ha voluto, nel corso della presentazione, porre l’accento sui rapporti tra scuola e alunni, tra docenti e genitori. Rapporti che nel tempo sono cambiati. A partire da ruolo della «maestra» che non è più visto come una istituzione, una parte complementare della educazione degli alunni, ma come, in molti casi, la sostituzione del ruolo della famiglia. Ne consegue che i bambini hanno perso la manualità, la capacità di interazione, tutto a favore delle nuove tecnologie, usate nelle loro case come intrattenimento. Restivo attraverso il suo libro invita invece a riscoprire la lettura, il racconto, la fantasia. «Con i bambini – ha detto – è necessario avere fantasia. Per stimolarli, per farli apprendere, per farli pensare, per arrivare al loro cuore. Il ruolo dei docenti dovrebbe essere questo».