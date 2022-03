Casino Pappalettere nell’agro di Giovinazzo. Un grande complesso al centro di un uliveto, oggi di proprietà della famiglia Scivetti, che conserva nelle sue architetture le tracce di epoche diverse. Dal 1600, epoca in cui si pensa sia stato costruito il primo nucleo, fino al 1800, con i rimaneggiamenti che lo hanno consegnato alla nostra epoca per come appare. Locali adibiti a frantoio, l’abitazione del colono, le stalle un piano nobile abitato dai proprietari che soggiornavano in occasione del periodo di raccolta delle olive, una chiesetta dal fronte in stile neoclassico. A permettere di visitarlo ci ha pensato il Gruppo di Giovinazzo del Fai, in occasione del 30esimo anniversario delle Giornate di Primavera, sabato e domenica scorsi. Un fine settimana di successo, visto il gran numero di visitatori, che non si sono voluti lasciare perdere l’occasione di andare alla scoperta di un manufatto di grandi dimensioni e ricco di quella storia agraria, che fa il pari con la storia di tutto il territorio giovinazzese. Come è ormai costume del Fai, a far da cicerone gli studenti giovinazzesi che insieme ai volontari del Fai sono stati in grado di far rivivere non soltanto le architetture del sito ma anche spaccati di vita quotidiana, attraverso piccole messe in scena da loro stessi recitate.