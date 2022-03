Tornano le Giornate Fai di Primavera

Il Casino Pappalettere a Giovinazzo e la chiesa e monastero di San Pietro a Molfetta, aprono le loro porte per XXX edizione delle Giornate Fai di Primavera. Le aperture straordinarie dei due luoghi sono previste il 26 e 27 marzo e fanno parte degli oltre 700 luoghi solitamente inaccessibili censiti in tutta Italia. Le Giornate Fai proposte dai volontari del gruppo di Giovinazzo, Molfetta Bitonto e Terlizzi, promettono un fine settimana per «riconnetterci alla storia, alla cultura e alla natura. Permetterà ai visitatori di sentirsi parte del territorio in cui vivono e di cui spesso non conoscono appieno la bellezza e il valore».

Il Casino Pappalettere a Giovinazzo è un complesso articolato legato alla produzione di olio d’oliva. Sorge lungo l’antica via consolare adriatica per Bari, e vanta oltre alla residenza per i proprietari del sito, del colono che coltivava quelle terre, ai frantoi, anche una cappella la cui facciata è in stile neo classico, dedicata a San Francesco da Paola. E ancora tetti parzialmente costruiti a «chiancarelle», tracce di caditorie e feritoie, presumibilmente opere di difesa, magazzini per le lavorazioni dei formaggi, dell’olio, cucine, forni e cantine. Si possono individuare le stratificazioni storiche e le diverse fasi costruttive, analoghe ad atri complessi rurali presenti nell’agro giovinazzese.

La chiesa e il monastero di San Pietro a Molfetta si presenta come uno degli edifici di culto più antichi della città. È citato per la prima volta nel 1176, come già aperto al culto, il che fa presupporre che la sua edificazione sia ancora più antica. Dal XVI secolo la storia della chiesa è parallela a quella di un gruppo di monache cistercensi. L’edificazione del monastero che le ospitava, modificò la fisionomia della chiesa tanto che da quel momento in poi la storia dei due edifici non può essere raccontata in modo indipendente. LA chiesa di San Pietro sorge all’interno della cinta muraria di Molfetta, dove anticamente si era insediata una colonia originaria di Sebenico (Croazia). Grazie al Fai sarà possibile visitare l’interno della chiesa e anche alcuni ambienti del convento, normalmente non fruibili, visto che l’edificio è abbandonato da oltre 20 anni.

Le visite al Casino Pappalettere si svolgeranno sabato dalle 10 alle 17 e domenica dalle 9 alle 17. Partiranno ogni ora per gruppi di 20 persone, alla chiesa di San Pietro dalle 9,30 alle 17,30 in entrambe le giornate per gruppi di 15 persone ogni 30 minuti. Le visite si svolgeranno in ottemperanza alle disposizioni anti covid.