Con la Fidapa per riflettere e superare gli stereotipi

«Come eri vestita» è il titolo della mostra itinerante che a Giovinazzo sarà inaugurata il 26 marzo alle 11 nella cittadella della cultura. Ad organizzarla la sezione locale della Fidapa. La mostra raccoglie gli abiti di donne, vittime di stupro e di violenza, che indossavano al momento delle vessazioni subite. L’idea nasce da un progetto ideato dall’Università dell’Arkansas, negli Stati Uniti, e proposta opportunamente adattata al contesto socio – culturale del nostro Paese. «Come eri vestita» è la domanda ricorrente che le donne vittime di violenza si sentono riproporre, quasi fosse il loro abbigliamento ad attirare le molestie ricevute. «Non è una mostra leggera, divertente o rilassante – si legge in una nota della Fidapa – è una mostra per pensare e riflettere, per cercare di superare gli stereotipi secondo i quali l’abbigliamento sia uno delle cause delle violenze. È infine un modo per porci accanto alle donne vittime di violenza, perché acquisiscano quella consapevolezza secondo cui le molestie subite non sono causate o sollecitate dall’abbigliamento indossato in quel momento. Non è il vestito che genera la violenza». La mostra sarà aperta al pubblico fino al 30 marzo, su prenotazione per i gruppi dalle 9 alle 13 e dalle 17 alle 10 con ingresso libero.