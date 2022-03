La storia di Santa Chiara questa sera alla San Felice

«Santa Chiara da Montefalco. Una monaca medievale con il cuore aperto al mondo». È il titolo del libro scritto da Marino Pagano per i tipi di «Fede e cultura» che sarà presentato questa sera alla 18,30 nella sala San Felice. Pagano, giornalista e studioso di formazione medievalista, ripercorre l’esperienza mistica di Santa Chiara, venerata in Umbria e nel centro Italia. La vita ascetica della Santa si inserisce nel solco del ramo femminile del monachesimo medievale, all’adorazione del Signore e in fuga da ogni peccato. Contiene per questo i caratteri del modello di perfezione fino a diventare un esempio per quell’epoca. Alla presentazione del libro interverranno, insieme all’autore, l’assessore alla Cultura del comune di Giovinazzo, Cristina Piscitelli e il presidente dell’Accademia delle Culture e dei pensieri del Mediterraneo, Nicola De Matteo. Con Pagano dialogherà il docente e giornalista Mario Sicolo. Come studioso, Pagano ha ricevuto il riconoscimento «Italia Medievale» per la sezione saggistica.