Meno di 4.500 nuovi casi e 10 decessi. Questo il bollettino della Regione

È al 12,9 percento il tasso del contagio in Puglia. Dai 34. 814 test sono infatti emersi 4. 498 nuovi casi. Come in tutta la quarta ondata del Covid, sono le province di Bari e Lecce a ripotare il maggior numero di contagi. Rispettivamente sono 1. 264 e 1. 155 in nuovi casi