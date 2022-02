Torna «Mare d’Inchiostro» il festival letterario organizzato dalla Vedetta sul Mediterraneo

Torna «Mare d’inchiostro», il festival letterario itinerante, organizzato dalla Vedetta sul Mediterraneo. Il 16, 17 e 18 febbraio ospite del festival sarà il medievalista Alessandro Vanoli che presenterà il suo libro «Quando guidavano le stelle – Viaggio sentimentale nel Mediterraneo», edito da il Mulino. Lo scrittore esordirà oggi a Bari al Circolo della Vela, per proseguire venerdì alle 20 con la stessa presentazione, alla Vedetta sul Mediterraneo. Nel frattempo, giovedì Vanoli incontrerà gli studenti del liceo classico di Bari «Orazio Flacco» e venerdì, prima di arrivare a Giovinazzo terrà per una lectio magistralis sul tema «Il mare tra Mediterraneo e oceani» presso la Scuola Sottufficiali della Marina Militare a Taranto.

Per questa edizione del «Mare d’inchiostro» è prevista una novità, sarà dato il via al primo ciack di «Approdi» il documentario che racconterà il festival attraverso un viaggio via mare in sette città costiere della Puglia. A idearlo Nicolò Carnimeo e Enrica Simanetti con la regia di Lorenzo Scaraggi. «Il mare può essere la nuova frontiera di sviluppo della Puglia – ha affermato Carnimeo - E’ importante che si crei un collegamento tra le Università, le istituzioni, la scuola e gli stakeholders marittimi. Il festival ha questo proposito: pone come elemento comune la cultura del mare e la sua gestione più ampia che spazia dalla letteratura alla geopolitica. E per questo siamo davvero felici di avere a bordo, con noi, tre nuovi prestigiosi partner». I partner sono Asset, l’agenzia regionale strategica per lo sviluppo sostenibile, l’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico e l’omologa del mar Ionio.