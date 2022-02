Con il «Gal fior d’Olivi» riapre l’Antiquarium di piazza Umberto

«L’intervento punta al ripristino, al miglioramento e all’allestimento di un edificio pubblico per la creazione del Centro servizi avanzati del sistema turistico locale. Lo spazio, fisico e virtuale, sarà quindi il punto di riferimento principale del territorio e della popolazione locale, per i servizi e le attività connesse ai sistemi produttivi locali sostenibili (turismo, agricoltura e artigianato) e la loro capacità di accoglienza e di coinvolgimento esperienziale dei cittadini e dei visitatori. Il Centro servizi punta quindi a facilitare l’aggregazione tra imprese e ad offrire una struttura fisica e virtuale di valorizzazione del territorio».

Così recita il Bollettino Ufficiale della Regione che conferma la riapertura dell’Antiquarium, sede che apre in piazza Umberto, dove sono custoditi reperti archeologici di inestimabile valore, che raccontano la storia di Giovinazzo. Il finanziamento per la sua riapertura arriva dal «Gal fior d’Olivi» che ha stanziato fondi per la riqualificazione del sito e per la creazione di un centro servizi avanzato a favore del turismo. L’Antiquarium affidato fino a qualche anno fa alla Proloco, è rimasto chiuso a causa di un contenzioso aperto con l’amministrazione comunale a riguardo della sua gestione, con quella che fu la possibilità che i reperti custoditi, tornassero nei magazzini della Soprintendenza archeologica. Grazie ai finanziamenti messi a disposizione dal «Gal for d’Olivi» la sede adesso vivrà una nuova vita. Gli interventi previsti non sono rivolti solo al restyling funzionale, ma anche per realizzare un centro servizi per il turismo e un luogo di promozione della storia e della cultura e della cultura.

E’ un tassello pregiato di una strategia larga – ha commentato il sindaco Tommaso Depalma - che in tema di promozione culturale del territorio ha messo a sistema realtà come la Cittadella della Cultura, il portale Discover Giovinazzo, la Vedetta sul Mediterraneo, intesa come Biblio - Mediateca del Mare, il rilancio del Dolmen di San Silvestro e la Casa della Musica. Tutto ciò dà l’idea del valore e dell’importanza che abbiamo dato alla promozione culturale che per noi risulta essere uno strumento fondamentale per la valorizzazione del sistema Giovinazzo. La ciliegina di tutto questo è che questa bella rivoluzione intellettuale vede protagonisti assoluti i nostri giovani, sono loro il miglior investimento per il futuro».

Sulla stessa lunghezza d’onda è l’assessore alla Cultura Cristina Piscitelli. «Grazie a questo finanziamento – ha detto - si realizzerà un altro importante tassello per completare la strategia turistica della città che, come tutta la regione, deve far fronte a un calo dell’intero comparto turistico regionale dovuto alla pandemia e che vede proprio il 2022 come anno di vera ripartenza. Ci tengo però a precisare che questo sarà un sevizio, ovvero uno strumento, che soltanto con il lavoro e la collaborazione dei privati (strutture ricettive, commercianti, ristoratori e bar, servizi per il visitatore) potrà davvero funzionare. Collocarlo in un luogo che valorizza dei beni culturali, in ultimo, non è casuale perché i luoghi e quindi i borghi stessi non hanno capacità attrattiva senza progetti di valenza culturale».

Dopo la ristrutturazione si dovrà necessariamente parlare di gestione. E questa sarà un’altra storia.