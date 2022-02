Al via «Progetto lettura 2022». Incontri in presenza con le scuole

Con «Progetto lettura 2022» tornano gli incontri a scuola in presenza tra autori e ragazzi. Il primo appuntamento è con Annalisa Strada, autrice insieme a Gianluigi Spini, del libro «La casa del male» edito da De Agostini. Due gli incontri in programma, entrambi il 9 febbraio. Il primo alle 9,30 nell’istituto comprensivo Bosco – Buanarroti, il secondo alle 11,30 nell’istituto Bavaro – Marconi. «Torniamo ad ospitare autori in presenza – ha affermato l’assessore alle Politiche Educative del Comune di Giovinazzo, Michele Sollecito - Ma soprattutto, riprendiamo a dare linfa e a sostenere la promozione della lettura tra i giovani. Lo abbiamo sempre fatto e, ora più che mai, ce n’è ancora più bisogno. Una città che legge è una città che cresce».