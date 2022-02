Gianni Antonio Palumbo di nuovo direttore artistico della Notte bianca della Poesia

Per la quinta volta consecutiva sarà Gianni Antonio Palumbo il direttore artistico della «Notte bianca della Poesia» la kermesse dedicata ai versi, organizzata dall’Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo, che quest’anno raggiunge la XII edizione. «Sono felice della fiducia accordatami – ha affermato Palumbo – Quest’anno potrò trarre giovamento dalla collaborazione con il critico e scrittore Vito Davoli, oltre all’apporto del validissimo team dell’Accademia». Anche la nuova edizione della «Notte bianca» potrà fregiarsi del presenza delle associazioni e dei movimenti di poesia del territorio Apulo – Lucano, con un occhio, come sempre, alla internazionalizzazione della manifestazione. Imprimendo anche quel carattere itinerante alla kermesse, per valorizzare il patrimonio artistico, letterario e culturale della regione. Nei programmi dell’Accademia la terza edizione del premio «Culture del Mediterraneo», che si avvale di giurie qualificate per la selezione dei testi, che poi saranno votati da una giuria popolare. Tutte le manifestazioni che l’Accademia metterà in cantiere, verteranno sulla «Notte bianca della Poesia» il 23 giugno prossimo, secondo un format ben collaudato. Il cuore della manifestazione sarà come sempre Giovinazzo, con una anteprima che si terrà a Molfetta il 22 giugno. «Abbiamo voluto dare un segnale forte alla numerosissima comunità poetica pugliese e lucana con la conferma del Prof. Palumbo – ha dichiarato Nicola De Matteo Presidente dell’Accademia – in quanto la crescita della Notte Bianca della Poesia riteniamo debba essere essenzialmente una crescita di qualità. Le numerose idee messe in campo dal Direttore Artistico in questi ultimi anni vanno esattamente in questa direzione. Approvata anche la sua richiesta di far diventare itinerante il format atteso che ci sono delle realtà poetiche che vanno osservate con la dovuta attenzione». E per questa edizione della manifestazione De Matteo annuncia la presenza di tre ospiti internazionali «che qualificheranno sempre più e meglio il festival poetico».