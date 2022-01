Prorogata al 15 febbraio la data di scadenza del premio letterario «Don Tonino Bello»

Inizialmente era prevista per il 31 gennaio la data di scadenza per l’iscrizione alla seconda edizione del Premio Letterario «Don Tonino Bello». Da più parti, però, è arrivata la richiesta di prorogare quella data, vista anche l’adesione dei tanti, tra giornalisti e poeti a cui il concorso è dedicato. Pertanto la commissione organizzatrice ha deciso di posticipare la data di scadenza per le iscrizioni al 15 febbraio prossimo. Sono due le sezioni previste dal bando di partecipazione al concorso: la poesia metafisica e il giornalismo di prossimità. Per poesia metafisica si intende la tensione dell’individuo verso l’Assoluto, declinato in ogni confessione religiosa. Quest’anno, per questa sezione, il concorso apre anche alla poesia civile, purché sia incline ai valori del cristianesimo. La sezione dedicata al giornalismo di prossimità rivolge lo sguardo a uno stile di indagine che ha l’obiettivo di indagare i fenomeni che partono dall’osservazione in prima persona per raccontare la realtà profonda anche in contrapposizione all’uso distorto della parola che dilaga sui moderno canali di comunicazione. Per la poesia metafisica, ogni autore potrà presentare 3 testi inediti. Per il giornalismo di prossimità i partecipanti dovranno inviare un servizio scritto di lunghezza compresa tra le 4mial e le 5mial battute, pubblicato tra il 1 gennaio e il 31 dicembre del 2021 su testate giornalistiche italiane. Per maggiori dettagli e per informazioni è attivo il sito internet diocesimolfetta.it.