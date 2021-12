Due serate della Touring Juvenatium per un Natale di Speranza

Domenica 19 dicembre presso la parrocchia di San Domenico e mercoledì 22 dicembre presso il Convento dei Frati, la Touring Juvenatium darà vita a «2021… Natale di Speranza». A essere protagonisti saranno i soci della Touring che si cimenteranno in racconti, poesie e canti della tradizione natalizia italiana e giovinazzese. L’idea è quella di creare un’atmosfera di gioia e regalare una serata all’insegna della serenità. Entrambi gli appuntamenti prenderanno il via alle 19,30. Le serate rientrano nel programma «Natale al centro» patrocinato dall’Amministrazione Comunale. L’ingresso è gratuito ma regolato dalle stesse norme anticovid adottate per le funzioni religiose.