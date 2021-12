«Ci vuole fegato» il libro di Moschetta domani sera alla San Felice

Per i Greci il fegato era considerato un organo di grande rilevanza. Per gli Etruschi e i Romani, in quello animale si poteva leggere il futuro. La scienza ha dimostrato il suo ruolo strategico. Il fegato è il più importante laboratorio del nostro organismo. Un organo complesso, porta con se tutte le tracce dei nostri stili di vita e non finisce mai di stupire chi continua a studiarlo. È questo in sintesi quello che si leggere nel libro di Antonio Moschetta, «Ci vuole fegato» edito da Mondadori. Il libro sarà presentato nel corso di una serata organizzata dalla sezione di Giovinazzo della Fidapa, domani alle 18 nella sala San Felice. A introdurre la presentazione la presidente dell’associazione Maria Daloiso. A interloquire con l’autore saranno Rosanna Lobasso e Liboria Garofalo, entrambe dirigenti medico della Asl Ba e Maria Luisa Dagostino medico odontoiatra. A fare gli onori di casa saranno il sindaco Tommaso Depalma e l’assessore alla cultura Cristina Piscitelli.