Le Giornate Fai per le scuole alla scoperta del patrimonio storico culturale di Giovinazzo

Sono cominciate il 22 novembre scorso le Giornate FAI per le scuole. Per una settimana, fino al 27 novembre, gli apprendisti ciceroni, giovani appositamente preparati dai volontari Fai e dai loro docenti, guideranno i visitatori alla scoperta delle bellezze del territorio. Come in tutta Italia, anche a Giovinazzo sarà possibile visitare luoghi carichi di storia oggi e domani. Accompagnati dagli alunni delle seconde e terze classi della scuola secondaria di primo grado della Marconi, le scolaresche del territorio che si sono prenotate potranno visitare, secondo un itinerario già stabilito, piazza Umberto, porta d’accesso al borgo antico, cala porto con il Torrione Aragonese, detto «il Tamburo» e quindi attraverso via Marina la piazza d’armi del Torrione del Forte, oggi Vedetta sul Mediterraneo, dove si concluderà la visita. Gli apprendisti ciceroni dell’Istituto Comprensivo Bavaro – Marconi, si sono formati grazie al progetto «Apprendisti Ciceroni, alla scoperta del patrimonio storico – culturale».