Massimo Nava a Giovinazzo con il suo «Angela Merkel. La donna che ha cambiato la storia»

Della vita politica di Angela Merkel, al cancelliera che ha guidato la Germania negli ultimi 16 anni, si sa quasi tutto. Che sia stata protagonista della storia recente d’Europa è certo, così come sono note le difficoltà che come donna ha avuto per emergere in un mondo di uomini. Si sa molto meno della sua vita precedente, quella vissuta all’ombra della DDR, la Germania dell’est, figlia di un pastore protestante e una insegnante inglese e latino. Una donna che con la sua straordinaria semplicità, è riuscita a salvaguardare il suo provato. Di tutto questo ha scritto Massimo Nava, giornalista ed editorialista del Corriere della Sera, nel suo libro «Angela Merkel. La donna che ha cambiato la storia», edito da Rizzoli. Il libro sarà presentato a Giovinazzo il 30 ottobre alle 18,30 nella sala San Felice, per un evento che è stato organizzato da Rosalba Andriani e patrocinato dal Comune di Giovinazzo, Dalla Fidapa e dalla «Biblioteca Donne Bari», in collaborazione con UniBa e Corecom Puglia. A dialogare con l’autore, nel corso dell’evento, saranno le giornaliste Antonella Daloiso e Lorena Saracino, quest’ultima presidente del Coracom Puglia. A portare i saluti della città saranno il sindaco, Tommaso Depalma e l’assessore alle Pari Opportunità, Cristina Piscitelli.