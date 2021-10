«La limonaia di Boboli» il nuovo libro di Nicola De Matteo

Numeri alti per i tamponi i positivi risalgono a oltre 130

È ancora un numero alto di tamponi in Puglia. Ne sono stati somministrati 21. 315 da cui sono emersi 134 nuovi casi (lo 0,6 percento). Di questi 20 sono nella provincia di Bari, 23 nella Bat, 7 in provincia di Brindisi, 25 in Capitanata, 43 in provincia di Lecce e 14 in quella