A Molfetta il F@Mu, l'ottava edizione della Giornata delle Famiglie al Museo

Ultimo weekend di aperture gratuite alle collezioni del Museo diocesano di Molfetta. Sabato 9 e domenica 10 ottobre le sale del Museo saranno fruibili dalle 18.00 alle 21.00.

Durante l’estate le aperture serali hanno consentito a tanti cittadini e turisti di poter ammirare i capolavori d’arte sacra custoditi. Accanto alle raccolte permanenti, da giugno 2021 sono state rese fruibili anche le opere della Donazione Allegretta: 28 opere donate dal maestro molfettese Cosmo Damiano Allegretta e allestite nella Pinacoteca diocesana.

Proprio questa collezione sarà, inoltre, protagonista il prossimo fine settimana di una particolare iniziativa. Domenica 10 ottobre l’Istituzione, infatti, aderisce per l’ottavo anno consecutivo al F@Mu, l’iniziativa nazionale che mette in rete tutti i musei d’Italia che promuovono attività per i visitatori più piccoli. In programma, negli oltre 300 musei italiani aderenti, visite didattiche, giochi a tema, iniziative speciali e attività family pensate appositamente per l’occasione.

Tema della Giornata 2021 è Nulla accade prima di un sogno, una citazione tratta dagli scritti del poeta statunitense Carl Sandburg: dopo un anno di chiusure un’attività al museo organizzata per i bambini può trasformarsi in un’occasione speciale per poter far esprimere emozioni, sogni e desideri.

È quanto accadrà anche al Museo diocesano di Molfetta, che aprirà le sue porte gratuitamente alle famiglie, proponendo una visita alla Pinacoteca per far scoprire ai più piccoli tutti i segreti che si nascondono dietro un quadro.

La visita al Museo sarà un’occasione unica per i bambini per giocare con i colori insieme alla propria famiglia e trasformarsi in piccoli artisti. Al termine della visita, infatti, ogni bambino proverà a cimentarsi nella riproduzione di alcune opere del maestro Allegretta durante un divertente laboratorio di pittura.

Le famiglie potranno prenotare al 348 4113699 il proprio turno di visita (ore 17.00 o 18.30) o tramite la App io Prenoto.

Ultimo fine settima di apertura, inoltre, per la mostra “Restituzioni. Opere, storie di uomini e d’arte dai depositi della Concattedrale di Ruvo di Puglia”, l’esposizione che in questi mesi ha restituito alla comunità dipinti e sculture per lungo tempo dimenticate.

La mostra, promossa dal Capitolo Concattedrale di Ruvo, in collaborazione con l’Ufficio diocesano per i Beni Culturali e l’Arte Sacra e il Museo Diocesano, con il patrocinio e il sostegno della Diocesi di Molfetta e del Comune di Ruvo di Puglia, resterà aperta gratuitamente al pubblico ancora il prossimo venerdì, sabato e domenica dalle 18.00 alle 21.00 presso la chiesa dell’Annunziata di Ruvo.