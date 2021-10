I sindaci della Città Metropolitana di Bari firmano per Conversano capitale della cultura 2024

Conversano Capitale Italiana della Cultura per il 2024? L’Antica Norba ci crede e con il suo sindaco Giuseppe Lovascio che insieme al presidente del comitato promotore, Domingo Iudice, ha lanciato una raccolta firme per sostenere la candidatura. Tra le firme raccolte, quelle dei 41 sindaci della Città Metropolitana di Bari, e tra queste naturalmente anche quella di Tommaso Depalma, che da Giovinazzo ha sposato in pieno la candidatura della città dei due castelli a capitale della cultura per il 2024. Come già detto i due castelli, quello degli Acquaviva e Marchione, la Basilica Cattedrale, la Pinacoteca, l’enogastronomia, i punti di forza della città che sorge alle prime pendici della Murgia. La città dovrà consegnare il suo dossier entro il 19 ottobre e entro il 18 gennaio del prossimo anno il Ministero della Cultura esaminerà le candidature e decidere quale delle 24 città italiane che hanno presentato la propria candidatura sarà la capitale della cultura per il 2024.