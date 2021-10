Fondazione Defeo Trapani e Aic ripartono insieme

Riparte a Giovinazzo la Fondazione Defeo Trapani: porte aperte all’auditorium Odeion di via delle Filatrici con «Mi nutro di cultura», i fine settimana all’insegna della letteratura, del teatro e, grande novità, anche del cinema. Una cultura che andrà a braccetto con la sensibilizzazione verso la celiachia, in collaborazione con l’Associazione Italiana Celiachia Puglia presieduta da Michele Calabrese.

Si comincia giovedì 7 ottobre alle ore 19 con la «Ragazza di via Meridionale» di Anna Santoliquido, i cui versi saranno letti da Franco Martini ed accompagnati dalle note della violinista Maria Concetta Annese. Reading, ma non solo visto che nel corso della serata la poetessa dialogherà con Gianni Palumbo. Sabato 9 ottobre per il primo appuntamento dedicato al viaggio dell’eroe alle 19 sarà proiettato «King Arthur – Il potere della spada», regia di Guy Ritchie: a seguire dibattito con esperti e ospiti d’eccezione. Venerdì 15 ottobre, alle 19 sarà la volta dello spettacolo teatrale ispirato all’Iliade «La guerra nel cervello» di e con Corrado La Grasta, regia di Salvatore Marci. Infine sabato 23 ottobre sempre alle 19 si torna al cinema con «Unbreakable», regia di Shyamalan alla cui proiezione seguirà il dibattito. Accesso solo previa prenotazione e abbonamento mensile: infotel 3387904407 e 3401062022.

A ideare la programmazione una nuova e valente squadra composta da Gianni Antonio Palumbo per gli eventi letterari, Vera Stufano per il cinema, Antonio Nisio per gli aspetti economici e Lucrezia Palumbo per i rapporti con le altre realtà del territorio. Una programmazione che sceglie di ripartire dal binomio fra cultura e attenzione alla celiachia. Un’intolleranza al glutine che ha effetti anche sulla vita sociale. Un problema che, se conosciuto meglio dalla collettività, potrebbe rivelarsi un ostacolo molto più facile da aggirare. Da qui l’intento degli appuntamenti che si svolgeranno presso l’auditorium e che prevedono sia dopo i giovedì dedicati alla letteratura che dopo i venerdì a teatro l’iniziativa «Socializziamo con… l’alimentazione» con gustose degustazioni a cura dell’AIC Puglia e dello chef Luigi Capparelli.

«Quale modo migliore per tornare a socializzare – precisa la presidente della Fondazione Defeo Trapani Teresa Picerno – se non quello di condividere i piaceri della tavola dopo essersi saziati di cultura con amici vecchi e nuovi? Non semplici appuntamenti, ma veri e propri itinerari culturali a 360 gradi nei quali abbracceremo trasversalmente le tematiche scelte dalla letteratura al teatro, passando dal grande cinema novità di questo ciclo di attività».