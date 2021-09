Tre serate di cinema indipendente a Giovinazzo

Tre serate di cinema per raccontare «L’Italia che non si vede», questo il titolo della rassegna organizzata dal circolo Arci Tresett di Giovinazzo, in collaborazione con la UCCA, quale tappa giovinazzese dell’edizione 2021 della «Rassegna itinerante del cinema reale». Patrocinata dal Comune di Giovinazzo, i tre appuntamenti con il cinema indipendente avranno luogo il 2, il 9 e il 16 settembre nell’atrio della scuola San Giovanni Bosco. Il focus della proiezioni sarà dedicato a temi fondamentali come a lotta alle mafie, il femminicidio e la tutela dell’ambiente. È previsto l’intervento di ospiti che animeranno le serate con dibattiti sui temi delle singole pellicole proiettate.

Il programma della tre giorni prevede: il 2 settembre la proiezione del film «Letizia Battaglia – Shooting the Mafia» di Kim Longinotto (Iranda – Stati Uniti 2019), con l’intervento di Libera Giovinazzo, il 9 settembre «Santa subito» di Alessandro Piva (Italia 2019) con gli interventi del regista accompagnato da Rosa Masia Scorsese e Maria Pia Vigilante, e infine il 16 settembre «Il pianeta mare» di Andrea Sagre (Italia 2019) con l’intervento del regista e dell’associazione 2hands Giovinazzo. Seguirà la presentazione del libro di Vito Saracino «Casa Arci! Sessant’anni di associazionismo in Puglia. Per l’accesso alle proiezioni è previsto un ticket di 4,50 euro, per le tre serate un abbonamento di 10 euro, con riduzioni per i soci Arci. Secondo le norme vigenti, per l’accesso all’atrio della San Giovanni Bosco è richiesto il green pass.