Tutto pronto per la «Notte bianca della poesia»

Il programma del direttore artistico Gianni Antonio Palumbo è stato approvato all’unanimità dal consiglio direttivo dell’Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo. Si può quindi dare il via alla 11esima edizione della «Notte bianca della poesia», la kermesse dedicata ai versi che volge lo sguardo anche oltre i confini nazionali. La «Notte bianca» prenderà il via all’interno dell’Istituto Vittorio Emanuele, il 5 settembre alle 19. «L’edizione ha richiesto un’organizzazione complessa, ma estremamente stimolante – ha detto il direttore artistico Gianni Palumbo - Confermata la sinergia con le associazioni di poesia pugliesi e lucane, che hanno proposto eventi di varia natura a completare un programma senz’altro in grado di attirare l’attenzione dello spettatore. Certamente virtuosa l’introduzione della letteratura latina e greca e l’attenzione alla poesia di poeti esteri. E poi buona musica, recitazione e arti figurative concorreranno a questa festa della cultura a Giovinazzo».

Il programma prevede l’apertura della «Notte bianca» affidata all’orchestra di fiati diretta dal Maestro Salvatore Barile, per poi dare voce ai diversi poeti che declameranno i loro versi ma anche quelli di poeti affermati. Considerevole, da questo punti di vista la partecipazione di Santa Vetturi che, con «Virtude e Canoscenza» presenterà i testi di Kelly Rourke di San Francisco e di Ampat Koshi di Bangalore (India). E ancora la performance di Zaccaria Gallo con l’associazione «L’ora blu» che presenterà i versi per l’anima «Da Don Tonino Bello alla poesia». Cìè da segnalare anche il ritorno dell’Associazione Touring Juvenatium con le prime tre poetesse classificate al loro concorso di poesia dialettale che saranno presenti nella spazio coordinato da Felice Giovene dell’Accademia del Dialetto Barese. Da rilevare, durante «La notte bianca» i versi recitati in lingua Ucraina di Teodozia Zariwna e Olga Kis e quelli in lingua Ceca di Jaroslava Pechcova e Marchéta Hejnà nello spazio dedicato al Movimento Internazionale «Donne e Poesia» di Anna Santoliquido. Complessivamente saranno circa 200 i partecipanti tra poeti, musicisti, artisti, presentatori e coordinatori. Tra loro Comunicazione Plurale di Elena Diomede che presenta «Poesia dall’Altro Mondo», Matera Poesia 1995 di Maria Antonella D’Agostino, In Folio di Elisabetta Stragapede di Ruvo di Puglia, Arché-s di Olimpia Binetti e Circolo Sfuggente di Gravina in Puglia.

«Abbiamo dovuto dividere il notevole numero di poeti iscritti – ha detto Nicola De Matteo, Presidente dell’Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo – tra Giovinazzo e Molfetta (qui l’anteprima il 4 settembre) per cercare di non scontentare nessuno. La Notte Bianca della Poesia è un format che cresce anno dopo anno e aumenta considerevolmente la qualità dei poeti e dei testi presentati a riprova che il confronto è sempre un motivo di crescita».