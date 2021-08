«Man Kind Man», il docufilm alla Vedetta sul Mediterraneo

Tre uomini e due tartarughe. Sono questi i protagonisti della storia narrata nel docufilm «Man Kind Man», girato dal regista Iacopo Patierno. Realizzato in collaborazione con Rai Cinema, “Man Kind Man” è un manifesto ambientale, che vuole far acquisire a chi lo guarda una consapevolezza nuova o quantomeno a porsi delle domande. Come ad esempio: Qual è il nostro rapporto con il mare? Perché ne abbiamo bisogno? Quanto siamo legati ai suoi e ai ritmi della natura? Il giovane regista prova a rispondere ai quesiti attraverso le immagini del suo film che ha già ottenuto il premio del pubblico quale miglior film al «Biogram Italia 2021».

Il film sarà proiettato il 28 agosto alle 19,30 alla Vedetta sul Mediterraneo, per il ciclo «Mare e ambiente» ed è la prima proiezione delle tre previste dal progetto «Giovinazzo tra Storia e Futuro», il contenitore culturale promossa dall’assessorato alla Cultura. All’evento, che è organizzato con il WWF Puglia, interverranno l’assessore alla Cultura Cristina Piscitelli, l’autore del film Iacopo Patierno, il presidente della «Vedetta» Nicolò Carnimeo e il giornalista e videomaker Lorenzo Scaraggi.