Il Dolmen di San Silvestro patrimonio Unesco?

I Dolmen della Terra di bari, patrimonio Unesco? Potrebbe succedere. L’iniziativa è dell’Archeoclub di Corato che ha proposto di candidare e inserire i siti preistorici nel lungo elenco del patrimonio mondiale Unesco «quale rappresentazione monumentale dei fenomeni archeologici più celebrati e allo stesso tempo meno conosciuti». Tra questi ricade il Dolmen di San Silvestro di Giovinazzo, che si aggiunge a quelli di Bisceglie e Corato.

«I dolmen - spiega l'Archeoclub - simbolo dell’architettura trilitica ma, allo stesso tempo, fenomeno che occupa molti secoli della vita quotidiana e religiosa delle civiltà preistoriche dal XXV al IV sec. a.C., sono un unicum nel loro genere. Tra gli aspetti principali di questo fenomeno troviamo l’area ristretta in cui essi sono ubicati, i caratteri univoci e singolari, ma anche gli elementi comuni che consentono di comprendere come questo fenomeno sia l’unica testimonianza dell’avvicendamento culturale delle antiche civiltà pugliesi. Dai monumenti più antichi, come quelli di Giovinazzo, Bisceglie e Corato, la loro “evoluzione” termina con i “sepolcri a tumulo di Corato lasciando di essi un maestoso processo di trasformazione del paesaggio i cui elementi sono ancora visibili». Non solo i Dolmen ma anche altri siti preistorici della Terra di Bari rientrano nell’elenco che l’Archeoclub di Corato ha candidato a Patrimonio Unesco. Siti che insistono sul territorio di Andria, Altamura con la cava dei dinosauri, Molfetta con il suo Pulo, Terlizzi e i suoi Menhir, e Ruvo.

«Lo scopo di tale delimitazione – riferisce l’Aecheoclub - permette di inquadrare sia tipologicamente che dal punto di vista propriamente insediativo, la cultura dolmenica dal Neolitico all’età del Ferro nei suoi vari aspetti, con lo scopo di circoscrivere un’area omogenea e rendere questa patrimonio internazionale monumentale dell’Unesco, dato il carattere unico, eccezionale e culturalmente rilevante della storia più antica della Puglia». Vale la pena ricordare che il dolmen di San Silvestro, scoperto negli anni ’60, è uno tra i meglio conservati di tutta la Puglia, regione ricca di questi monumenti sepolcrali, presenti soprattutto nella penisola Salentina. Molti dei reperti ritrovati nell'area archeologica giovinazzese sono conservati nel museo di Egnazia.